Tunceli'de kaçakçılık denetiminde bandrolsüz ürün ve silah ele geçirildi

Tunceli'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik denetimlerde, bandrolsüz gıda maddesi ve silah ele geçirildi.

Tunceli'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik denetimlerde, bandrolsüz gıda maddesi ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları kaçakçılık ve organize suçlara yönelik denetimlerde 143 aracı kontrol etti, 11 işyerini denetledi.

Denetimlerde, 2 kilo 115 gram ve 1702 bandrolsüz gıda maddesi ile 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 23 fişek ele geçirildi.

FETÖ ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.