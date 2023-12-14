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Tunceli'de Kaçak Yaban Keçisi Avcılarına Yüksek Cezalar

14 Aralık 2023 17:14 Güncelleme: 17:15 Abone Ol

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 317 bin 646 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.