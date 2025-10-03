Tunceli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Adli İşleme Tabii

Tunceli'de vergi kaybının engellenmesi amacıyla polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığı nedeniyle oluşan vergi kaybının engellenmesi için kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda denetlenen 12 iş yerinin beşinde kaçak olduğu tespit edilen 69 bin 180 makaron, 40 bin 550 sigara sarma kağıdı, 18,2 kilogram tütün, 34 kutu nargile tütünü, 53 paket çay, 79 puro ve bir miktar alkol ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.