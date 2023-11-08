Tunceli'ni Pülümür ilçesinde yapılan kontrollerde kaçak şekilde taşınan ve el konulan 2 kınalı keklik yeniden doğal ortamlarına salındı.

Tunceli'de kaçak şekilde taşınan kınalı keklikler doğal ortamına bırakıldı

TUNCELİ - Tunceli'ni Pülümür ilçesinde yapılan kontrollerde kaçak şekilde taşınan ve el konulan 2 kınalı keklik yeniden doğal ortamlarına salındı.

6 Kasım günü gelen bir ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balpayam jandarma kontrol noktasında durdurdukları araçta kafes içinde kaçak şekilde taşınan 2 kınalı keklik ele geçirdi. Araçta bulunan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 4 bin 535 lira para cezası kesilirken, kınalı keklikler Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alındı.

Kuruma getirilen keklikler daha sonra ekipler tarafından yeniden doğal ortamlarına salındı.