Üye Girişi
Haberler
Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Güncel Haberler

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık'ta koruma kontrol faaliyeti yaptı. Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti. Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı. Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık'ta koruma kontrol faaliyeti yaptı.

Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti.

Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title