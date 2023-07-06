Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık'ta koruma kontrol faaliyeti yaptı. Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti. Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı. Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.