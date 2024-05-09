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Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar

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Tunceli'nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yakalanan kişilere biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan ceza uygulandı.

Tunceli'nin Mazgirt ve Pertek ilçelerinde, kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Gruplar halinde arazide devriye görevi yapan ekipler, Mazgirt ve Pertek ilçelerinde 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

Jandarmanın desteğiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, yakaladıkları bu kişilere, "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 46 kilogram salep yumrusuna ise el konuldu.

Ekipler, geçen günlerde de arazide salep yumrusu toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mazgirt Tunceli Pertek Çevre Ceza Doğa Suç Ekonomi Güncel Haberler

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