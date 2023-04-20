Tunceli'de kaçak olarak balık avlayan kişiye 3 bin 374 lira ceza kesildi

Tunceli'de kaçak olarak balık avladığı belirlenen kişiye 3 bin 374 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de kaçak olarak balık avladığı belirlenen kişiye 3 bin 374 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü görevlileri, kentte kaçak avcılığa karşı çalışma yaptı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda denetim yapan görevliler, bir kişinin Munzur Çayı'nda kaçak balık avladığını tespit etti.

Bu kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 374 lira ceza kesildi.

Ekipler, avlanan balıklara ve avda kullanılan serpmeye de el koydu.