Tunceli'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Tunceli'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kazı malzemeleri ve çeşitli dijital cihazlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanıp tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Dikenli Köyü bölgesinde teknik takip sonucu şüpheli araç ve insan hareketliliği tespit edildi.

Bölgeye intikal eden ekiplerce düzenlenen operasyonda Dalik Mezrası dere yatağında 5 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada metal arama dedektörü, görüntüleme tableti, 2 bataryalı taşınabilir şarj cihazı (powerbank), 5 cep telefonu ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

