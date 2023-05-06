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Tunceli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağaçardı köyü civarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.E, H.Ç ve İ.Ç'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda altın sikke, 2 gümüş sikke, 2 gümüş yüzük, 9 obje ve 5 kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Mazgirt Tunceli Güncel Haberler

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