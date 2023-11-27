Tunceli'de Kaçak İçki Operasyonu

Tunceli'de polis ekipleri tarafından bir evde düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi.

Tunceli'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, kentte kaçak alkol sattığı tespit edilen şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan aramada kaçak/sahte olduğu değerlendirilen 63 adet alkollü içki ele geçirildiği vurgulandı. - TUNCELİ