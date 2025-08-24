Tunceli'de Kaçak Balık Avlayan Kişiye 3 Bin 770 Lira Ceza
Tunceli'de, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kaçak yöntemlerle balık avlayan bir kişiye 3 bin 770 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kaçak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen kişiye 3 bin 770 lira para cezası kesti.
Ağla yakalanan 8 balık ise ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.
Ekiplerin bölgede denetimleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel