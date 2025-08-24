Tunceli'de Kaçak Balık Avlayan Kişiye 3 Bin 770 Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kaçak yöntemlerle balık avlayan bir kişiye 3 bin 770 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tunceli'de kaçak yöntemlerle balık avlayan kişiye 3 bin 770 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kaçak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen kişiye 3 bin 770 lira para cezası kesti.

Ağla yakalanan 8 balık ise ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

Ekiplerin bölgede denetimleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

"Dışlandım" diyen yıldız futbolcu denize atlayıp ülkeden kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.