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Tunceli'de Kaçak Avcılara Yüksek Cezalar

20 Aralık 2023 17:07 Güncelleme: 17:08 Abone Ol

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi ve domuz avlayan 2 kişiye 308 bin 758 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.