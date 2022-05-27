Tunceli'de, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler

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Tunceli'de, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Tunceli'de, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

TUNCELİ'de, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

TUNCELİ'de, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

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