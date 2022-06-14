Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Alkan, kentte hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında Özkan'a bilgi verdi. Vali Özkan ise jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı, jandarma personeline çiçek hediye etti. Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan da yer aldı. AA / Sidar Can Eren - Güncel Mehmet Ali Özkan Nurettin Alkan Jandarma Tunceli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.