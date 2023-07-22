Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

Güncel Haberler

Tunceli'de Kışla Meydanı'nda toplanan ve izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polis, dağılmamakta ısrar eden 6 kişiyi gözaltına aldı.

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kentteki Kışla Meydanı'nda toplanan ve izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruptakilere, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Dağılmayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında gözaltına alınan 6 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title