Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

Tunceli'de Kışla Meydanı'nda toplanan ve izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polis, dağılmamakta ısrar eden 6 kişiyi gözaltına aldı.