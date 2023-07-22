Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
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Tunceli'de Kışla Meydanı'nda toplanan ve izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polis, dağılmamakta ısrar eden 6 kişiyi gözaltına aldı.
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kentteki Kışla Meydanı'nda toplanan ve izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruptakilere, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.
Dağılmayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.
Arbede sırasında gözaltına alınan 6 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel