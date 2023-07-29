Tunceli'de izinsiz basın açıklaması ve oturma eylemi yapan 7 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi üyeleri, izinsiz basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. Polis ekipleri uyarılara rağmen yürüyüşlerine devam eden göstericilere müdahale etti ve 7 kişiyi gözaltına aldı.

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda toplanarak Kışla Meydanı'na yürümek isteyen İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi üyelerine, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen yürüyüşlerine devam eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede çıktı.

Arbede sırasında gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.