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Tunceli'de İş Makinesi Tarafından Açılan Kuyuda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

16 Aralık 2023 16:35 Güncelleme: 16:36 Abone Ol

Tunceli'de iş makinesinin açtığı kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği merdiven yardımıyla kurtardı ve ona yiyecek ve su verdi.