Tunceli'de inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de inşaat alanından malzeme çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ali Baba Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu inşaattan malzeme çalan şüphelinin H.Y olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İnşaattan çalınan 28 profil, 5 teleskobik direk ve 35 demir kelepçe ise sahibine teslim edildi.