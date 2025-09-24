Haberler

Tunceli'de İnşaat Alanında Ruhsatsız Silah ve Esrar Ele Geçirildi

Tunceli'de İnşaat Alanında Ruhsatsız Silah ve Esrar Ele Geçirildi
Tunceli'de bir inşaat şantiyesinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, pompalı tüfek ve 166,57 gram esrar bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de inşaat alanında yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktuluk Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde bir alana silah gömüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda şantiyeye giden ekipler, alanda yaptıkları aramalar sonucu ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Ekipler, şantiyedeki bir bina boşluğunda ise üzeri taşla kapatılmış poşet içerisinde 166,57 gram esrar buldu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
