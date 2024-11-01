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Tunceli'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, 3 Gözaltı

Tunceli'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, 3 Gözaltı
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Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki E.G. ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Tartışmanın ardından ruhsatsız tabanca ile vurulan E.G., hastaneye kaldırıldı.

TUNCELİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.G. (21) ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı, Büyüyen tartışmada karşı gruptan biri, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla E.G.'ye ateş ederek kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI??

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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