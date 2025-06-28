Tunceli'de Huzur ve Güven Uygulaması: 797 Kişi Sorgulandı

Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için huzur ve güven uygulaması yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın il merkezi ve 7 ilçeyi kapsadığı aktarılan açıklamada, "797 şahıs, 173 araç sorgulandı. 55 umuma açık iş yeri ile 13 park- bahçe denetlendi. Yapılan trafik kontrollerinde 5 araç sürücüsüne toplam 58 bin 215 lira cezai işlem uygulandı." ifadesine yer verildi.