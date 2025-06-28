Tunceli'de Huzur ve Güven Uygulaması: 797 Kişi Sorgulandı

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Tunceli'de polis ve jandarma ekipleri, genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 797 şahıs sorgulanırken, 173 araç denetlendi ve 5 sürücüye toplam 58 bin 215 lira ceza kesildi.

Tunceli'de polis ve jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için huzur ve güven uygulaması yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın il merkezi ve 7 ilçeyi kapsadığı aktarılan açıklamada, "797 şahıs, 173 araç sorgulandı. 55 umuma açık iş yeri ile 13 park- bahçe denetlendi. Yapılan trafik kontrollerinde 5 araç sürücüsüne toplam 58 bin 215 lira cezai işlem uygulandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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