Tunceli'de Huzur Dönemi: Vali Aygöl Güvenlik İncelemeleriyle Bölgede Terör Tehlikesinin Yokluğunu Vurguladı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, uzun yıllar terörle anılan bölgelerde artık huzurun hakim olduğunu ifade etti.

Bazı zamanlarda askeri karakol ve kuleleri ziyaret eden Aygöl, jandarma personeliyle bir araya gelip, güvenlik açısından yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi alıyor.

Aygöl, son olarak, uzun yıllar terörle anılan Ali Boğazı ve Kutu Dere bölgelerini hem havadan hem de karadan inceledi.

Ali Boğazı bölgesinin gözetlendiği kulede inceleme yapan Aygöl, görevli askerden aldığı brifing sonrasında, "Şu anda bir tane terör örgütü üyesi yoktur. Allah'a çok şükür. Şu anda kahramanlarımızın kahramanlıklarının eserini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aygöl, bölgedeki incelemelerine ilişkin videoyu, NSosyal'deki hesabından "Şükür ki ilimizin her karış toprağında sadece huzur hakim. Kahramanlarımıza selam olsun." notuyla paylaştı.