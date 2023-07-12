Tunceli'de Hint keneviri operasyonu: 227 kök ele geçirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 227 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaparken, Pülümür'de yaşayan bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 227 kök Hint keneviri ele geçirildi ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.