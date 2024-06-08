Tunceli'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.K'nin kullandığı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 34 EHA 086 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Hozat karayolu Çiğirli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki E.K, D.K. ve G.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.