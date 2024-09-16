Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de güvenlik durumu değerlendirildi; son 8 aylık suç istatistikleri açıklandı. Vali Tekbıyıkoğlu, suçlarda azalma ve aydınlatma oranlarındaki yüksekliği vurguladı. Uyuşturucu ve terörle mücadele çalışmalarına dikkat çekildi.

Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, kentte 6 bin 110 güvenlik personelinin görev yaptığını söyledi.

Tunceli'nin huzuru için ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde son 8 ayda 2 bin 29 olay gerçekleşmiş ve bunun da yüzde 97,8'i aydınlatılmış. Mal varlığına karşı meydana gelen suçlarda ise ilimizde yüzde 27'lik bir azalış var. Bunları hırsızlık, gasp, yankesicilik gibi olaylar oluşturuyor ve 256 olay olmuş. Kişilere karşı meydana gelen suçlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir azalma var. 869 olay gerçekleşmiş ve aydınlatma oranımız ise yüzde 99,6."

Tekbıyıkoğlu, ekiplerce 2024'de yapılan çalışmalar sonucu 1370 faili meçhul olayın 1330'unun aydınlatıldığını bildirdi.

Trafik denetimlerinin çok önemli olduğuna işaret eden Tekbıyıkoğlu, "Bu sene trafikte sorgulanan 165 bin aracımız var ve bunların 8 bin 880'ine uygun olmayan koşullarından dolayı işlem yapılmış. 1 Ocak-30 Ağustos tarihlerinde yaşanan 274 kazada 259 vatandaşımız yaralanmıştır. Tüm trafik kazalarında bir önceki döneme göre yüzde 8'lik bir azalış meydana gelmiştir. Maalesef trafik kazalarında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş." dedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 26'lık bir düşüş olduğunu söyleyen Tekbıyıkoğlu, bu anlamda bu sene 245 olayın gerçekleştiğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadeleye kararlı şekilde devam ettiklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu iş oldukça alt seviyede ama artmaması için elimizden geleni yapıyoruz. 128 olaya müdahale edildi. Bu 128 uyuşturucu operasyonunda 193 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 2024 yılı içerisinde 3 bin 990 operasyonda 70 mağara ve sığınak kullanılmaz hale getirildi. Bu mağara ve sığınaklardan 8 silah, 739 mühimmat, 119 tüp, el bombası, 15 el yapımı patlayıcı, 15 telsiz, 45 kilogram patlayıcı ve çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. 90 şahıs hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı. Kentimizde boğulma ve kaçakçılık olaylarına karşı da Jandarma Asayiş Bot Komutanlığını kurduk."

Tekbıyıkoğlu, kente bu yıl 2 milyon turistin geldiğini ve bu durumun da huzur ortamının göstergesi olduğunu vurguladı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Trafik Kazaları Politika Güvenlik tunceli Güncel Yaşam

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı

"Seçim zamanında yapılacak ama o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bollywood nedir? Yalan 15. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki! Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi? Meritking nedir? Meritking news ne sitesidir? Al Shorta Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Shorta Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme link! Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklandı mı? Eyüp Sabri Tuncer Avrupa'da neden yasaklandı? Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Adalet Bakanlığı personel alımı 2024! Başvuru şartları nedir? Hediye Güran kim? Hediye Güran ne dedi? 16-17 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi?
title