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Tunceli'de Gönüllü Öğretmenler Ailelerle Birlikte Eğitimde Başarıyı Artırıyor

Tunceli'de Gönüllü Öğretmenler Ailelerle Birlikte Eğitimde Başarıyı Artırıyor
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Tunceli'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, gönüllü öğretmenler aileleri evlerinde ziyaret ederek eğitimde başarıyı artırmak için projeler yürütüyor. 1062 öğretmen, öğrencileri ve aileleri ile etkileşime geçerek sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gelişimlerini destekliyor.

Tunceli'de gönüllü öğretmenler, ailelerle işbirliği yaparak eğitimde başarıyı artırmak için velileri evlerinde ziyaret ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitimde başarıyı artırmak amacıyla Tunceli genelindeki okullarda çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse koordinesinde yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" için gönüllü olan 1062 öğretmen, okul müdürleriyle belirli aralıklarla öğrencilerinin evlerine misafir oluyor.

Velileri yakından tanıma fırsatı bulan ve öğrencilerini ev ortamında gözlemleyen öğretmenler, ailelerin talep ve sorunlarını da dinliyor.

Öğrenciler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendiriliyor

Öğrencilerin eksik yönlerini ve bunları telafi etmenin yollarını ailelerle görüşen öğretmenler, aynı zamanda proje sayesinde çocukları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek gelişmelerine destek oluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AA muhabirine, Tunceli'de 1177 öğretmen ve 10 bin 200 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edildiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kentteki okullarda uygulanmaya başlandığını ifade eden Karaköse, "Bu model kapsamında çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal, spor alanlarındaki yeteneklerini keşfederek geliştirilmesini sağlamak için uygun ortamlar oluşturmak amacıyla ailelerimizle üst düzey işbirlikleri planlanmış durumda. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dediğimiz zaman her şeyden önce iyi insan, yaşadığı toplumun tarihini, kültürünü, geleneğini bilen öğrenciler yetiştirmek gelir." dedi.

"En önemli paydaşımız aileler"

Karaköse, gerektiğinde yeni medeniyetler kurabilecek vizyona ve özgüvene sahip çocuklar yetiştirmeyi planladıklarını anlattı.

Tunceli'deki çocukların tüm dünyadaki akranlarıyla yarışabilecek yeterlilikte ve özgüvende olmasını istediklerini dile getiren Karaköse, "Tabii bu çok uzun süreli bir yolculuk ve bu süreçte biz eğitimcilerin en önemli paydaşı ailelerimiz. Ailelerimizle etkin, aktif ve doğru işbirlikleri yapmamız gerekiyor. Biz de bu düşünceden hareketle 1062 öğretmenimizle 1062 öğrencimizin evinin zilini çalarak onlara misafir olduk. Öğretmenlerimiz ev ziyaretleriyle öncelikle öğrencilerimizi onurlandırmaya çalışıyor. Aynı zamanda öğrencimizin ev ortamını, imkanlarını ve şartlarını gözlemliyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, yaşadıkları şehre, ülkeye ve dünyaya katkı sağlamasını istediklerini vurgulayan Karaköse, "Bunun için de seferber olmuş durumdayız. Bu çalışmayı da ailelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Bu doğrultuda ailelerimizle birçok etkinlik ve proje planladık. İnşallah kademeli olarak bunların hepsini yerine getireceğiz. Bu işbirliğini sürdürebildiğimiz sürece Tunceli'de her alanda çok başarılı öğrenciler yetiştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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