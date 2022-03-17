Tunceli'de geçen yıl kaçak avlanan 115 kişiye 777 bin 77 lira ceza uygulandı - Haberler

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Tunceli'de geçen yıl kaçak avlanan 115 kişiye 777 bin 77 lira ceza uygulandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de geçen yıl kaçak avlanan 115 kişiye 777 bin 77 lira ceza uygulandı

Tunceli'de geçen yıl kaçak avlandığı tespit edilen 115 kişiye, 777 bin 77 lira ceza kesildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de geçen yıl kaçak avlandığı tespit edilen 115 kişiye, 777 bin 77 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, geçen yıl kent merkezi ve 7 ilçesinin kırsalında yaptıkları koruma kontrol faaliyetlerinde 115 kişi hakkında idari işlem başlattı.

Kaçak avlandığı belirlenen bu kişilere ekiplerce 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 777 bin 77 lira ceza uygulandı.

Kışın sert geçtiği ilde ayrıca yaban hayvanları için ocak ayından bu yana doğaya 27 ton yem bırakıldı.

İl genelinde kaçak avcılığa karşı mücadelenin aralıksız süreceği bildirildi.

Tunceli'de geçen yıl kaçak avlanan 115 kişiye 777 bin 77 lira ceza uygulandı

Tunceli'de geçen yıl kaçak avlanan 115 kişiye 777 bin 77 lira ceza uygulandı

Tunceli'de geçen yıl kaçak avlanan 115 kişiye 777 bin 77 lira ceza uygulandı

Tunceli'de geçen yıl kaçak avlanan 115 kişiye 777 bin 77 lira ceza uygulandı

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel, Haberler

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