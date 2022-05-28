Tunceli'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Haberler

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü'nün 3 aylık çalışmasında, kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlenen ve yakalanmamak için telefon görüşmelerinde müşterilere 'beyaz peynir' ile 'dingonun ahırı' kodlarıyla konuşmalar yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı. Emniyet kaynakları, kentte ilk kez fuhuş operasyonu yapıldığını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri, kentte organize olarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Özel ekipten oluşan polisler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takipte şüphelilerin, müşterilerle yaptıkları telefon konuşmalarında 'av', 'takla attırmak', 'fıtık', 'beyaz peynir', 'dingonun ahırı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi. Ekipler, kentte emlakçı olarak bilinen A.C., Elazığ'da bulunan N.E. ve D.D. ile Nazimiye ilçesinde bulunan S.G. aracılığıyla Atatürk Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptırıldığını ve fuhuş için yer temininde bulunulduğunu tespit etti.

?Öte yandan emniyet kaynaklarından, Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu düzenlendiği öğrenildi.