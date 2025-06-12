Tunceli'de Freni Boşalan Kamyon 5 Araca Çarptı

Tunceli'de Freni Boşalan Kamyon 5 Araca Çarptı
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Tunceli'de park halindeyken freninin boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu, geri hareket ederek 4 otomobil ve 1 minibüse çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TUNCELİ'de, rampada park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu geri hareket ederek 5 araca çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rampaya park edilen ve freninin boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu, geri hareket ederek bir binanın önünde park halinde bulunan 4 otomobil ve 1 minibüse çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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