Tunceli'de freni boşalan araç takla attı, 7 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde freni boşalan hafif ticari araç, takla atarak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.