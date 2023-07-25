Tunceli'de freni boşalan araç takla attı, 7 kişi yaralandı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde freni boşalan hafif ticari araç, takla atarak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tunceli'de freni boşalan hafif ticari aracın takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Kayırlar köyünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 AN 4862 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ