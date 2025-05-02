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Tunceli'de Fırtına Çatıları Parçaladı

Tunceli'de Fırtına Çatıları Parçaladı
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Tunceli'deki fırtına, birçok binanın çatısında hasar oluşturdu. Fırtınanın en net görüntüsü, bir çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji, bölge için dün uyarıda bulunmuştu.

Tunceli'deki fırtınanın en net görüntüsü: Çatı saniyeler içinde parçalandı

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok binanın çatısında zarar oluşurken, bir çatının parçalanarak uçtuğu an saniye saniye kameralara yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün dün uyarısını yaptığı fırtına ve sağanak yağış, Tunceli ve ilçelerinde etkili oldu. Kent merkezi, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve yapının çatısı uçtu. Akpazar ilçesinde bir binanın çatısının uçma anı fırtınanın şiddetinin en net görüntüsü oldu. Fırtına etkisi ile parçalanan ve uçan çatı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Pülümür ilçesinde bir köprü zarar görürken, ahır çöktü. Tunceli merkezde fırtınaya dayanamayan bir baz istasyonu ise devrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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