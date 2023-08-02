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Tunceli'de fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirildi

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Tunceli'de vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda ürünlerini tüketmelerini sağlamak amacıyla fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, Atatürk ve Moğultay mahallelerindeki fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ekmek ve pidelerin gramajı incelenirken, çalışan personellerin hijyen kurallarına uyumu da kontrol edildi. Denetimlerin süreceği belirtildi.

Tunceli'de fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Kentte vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda ürünlerini tüketmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, bu kapsamda Atatürk ve Moğultay mahallelerindeki fırınlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, fırınlarda üretilen ekmek ve pidelerin gramajını inceleyerek, imalat yerlerinde çalışan personellerin hijyen kurallarına uyumunu kontrol etti.

Denetimler belirli aralıklarla sürecek.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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