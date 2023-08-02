Tunceli'de fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirildi

Tunceli'de vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda ürünlerini tüketmelerini sağlamak amacıyla fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, Atatürk ve Moğultay mahallelerindeki fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ekmek ve pidelerin gramajı incelenirken, çalışan personellerin hijyen kurallarına uyumu da kontrol edildi. Denetimlerin süreceği belirtildi.