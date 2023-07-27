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Tunceli'de fırında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan alacak-verecek kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan alacak-verecek kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Olay, Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre fırına gelen M.K. ile fırın işletmecisi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K., belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Olayda fırında çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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