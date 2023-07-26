Tunceli'de Fırıncılar Aşırı Sıcaklarla Mücadele Ediyor

Tunceli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fırıncılar zor şartlarda çalışıyor. Sıcaklardan en çok etkilenenlerin başında fırıncılar geliyor. Fırınlarda sıcaklık neredeyse beş katına çıkıyor. Fırıncılar zaman zaman kıyafetlerini ıslatıyor ya da elini, yüzünü soğuk su ile yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

Tunceli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fırıncılar zor şartlarda çalışıyor.

Aşırı sıcaklar Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de etkili olurken, sıcaklardan en çok etkilenenlerin başında fırıncılar geliyor. Fırınlarda sıcaklık neredeyse beş katına çıkıyor. Fırıncılar zaman zaman ya kıyafetlerini ıslatıyor ya da elini, yüzünü soğuk su ile yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

Sıcağa karşı direnerek ekmek üretmeye devam ettiklerini aktaran taş ocaklı fırın ustası Hasan Saran, "İşimiz mevsimin şartlarına göre çok zor. Mevsim itibarıyla dışarısı çok sıcak, fırın ise iki katı kadar daha sıcak. Mesleğimiz bu ve mecburuz. Burada bir hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi elimizden geldiği kadar memnun etmeye, ekmeksiz bırakmamaya çalışıyoruz. Tüm mevsimsel zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sıcaktan bir nebze de olsa korunmak için üzerimizi zaman zaman ıslatıyoruz, elimizi yüzümüzü soğuk suyla yıkıyoruz. Serinlemeye çalışıyoruz. Hamura ya da ekmeğe zarar verir diye mecburen fırında herhangi bir serinletme aracı kullanmıyoruz. Mecbur doğal olarak sıcağa karşı direniyoruz" dedi.

Fırın işletmecisi Dursun Özdeş, "Havalar mevsim itibarıyla çok sıcak. Bu sıcak havalara rağmen çalışmayı sürdürüyoruz. İşimizin başındayız. Ocağa yakın çalışan ustalarımız sıcaktan daha çok etkileniyor. Gördüğünüz üzere ustalarımızın vücudundaki ter kıyafetten dışarı sızmış. Biz buna mecburuz. Vatandaşa hizmet için buradayız. Bazen çok bunaldığımız, sıcaktan çok daraldığımız oluyor ama yapacağımız bir şey yok. Zaman zaman kıyafet değiştirip işimize zor şartlara rağmen devam ediyoruz" diye konuştu.

Sıcaklar karşısında çaresiz kaldıklarını ifade eden fırın işletmecisi Sakine Polat da, "Ben Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde fırın işletiyorum. Dışarısı çok sıcak ama fırın daha bir sıcak. Serinleme durumumuz da yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

Taş ocaklı fırın ustası Uğur Ayaz ise, "Yaz mevsiminin en zor mesleği fırıncılık. Gördüğünüz gibi havalar çok sıcak. Kıyafetimden de ne kadar zorluk çektiğim anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ