Haberler

Tunceli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda seyreden ambulans, Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.

Söz konusu anlar, ambulansta görevli bir personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerin ambulansa yol vererek örnek bir davranış sergilediği belirtildi.

Acil durumlarda her saniyenin insan hayatı açısından son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ambulanslarımızın güvenli ve hızlı şekilde ilerleyebilmesi için sürücülerimizin fermuar sistemini uygulaması, hem hasta hem de sağlık personelinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle Tunceli 112 Acil Sağlık ekiplerimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine destek olan, trafik içerisinde örnek bir davranış sergileyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, bu duyarlılığın tüm toplumda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.