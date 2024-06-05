Tunceli'de feribottan atlayan kişi aranıyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.

Elazığ- Tunceli arasında sefer yapan feribota binen kişinin dün Keban Baraj Gölü'ne atlayıp bir süre yüzdükten sonra suda kaybolması üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri feribottaki güvenlik kameralarını inceleyerek suya atlayan kişinin 23 yaşındaki B.A. olduğunu tespit etti.

B.A'nın bulunması için çalışma yürüten ekipler, botlar yardımıyla su yüzeyinde ve dibinde arama yapıyor. Çalışmalarda il merkezi ile Elazığ, Van, Ankara ve Diyarbakır'dan gelen birçok ekip görev alıyor.

Gruplar halinde baraj gölüne açılan ekipler, özellikle row (su altı görüntüleme cihazı) kullanarak kayıp kişiyi bulmaya çalışıyor.