Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de feribottan atlayan kişi aranıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarıyla kişinin kimliğini tespit etti ve arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.

Elazığ- Tunceli arasında sefer yapan feribota binen kişinin dün Keban Baraj Gölü'ne atlayıp bir süre yüzdükten sonra suda kaybolması üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri feribottaki güvenlik kameralarını inceleyerek suya atlayan kişinin 23 yaşındaki B.A. olduğunu tespit etti.

B.A'nın bulunması için çalışma yürüten ekipler, botlar yardımıyla su yüzeyinde ve dibinde arama yapıyor. Çalışmalarda il merkezi ile Elazığ, Van, Ankara ve Diyarbakır'dan gelen birçok ekip görev alıyor.

Gruplar halinde baraj gölüne açılan ekipler, özellikle row (su altı görüntüleme cihazı) kullanarak kayıp kişiyi bulmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tunceli Pertek Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title