Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde evinde 3253 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde evinde 3253 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışını engellemek için çalışma başlattı. Nazımiye'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Sidar Can Eren - Güncel Kenevir Tunceli Güncel Haberler

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