Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP düzenekleri bulundu

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ kırsalında 1062 personelle devam eden 'Eren Kış-23 Mercan Dağları' operasyonunda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ile EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 12 Şubat'ta başlatılan 'Eren Kış-23 Mercan Dağları' operasyonları 1062 personelle aralıksız devam ediyor. İnsansız hava araçları, taarruz helikopterleri ve iz bulma köpeklerinin desteği ile süren operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçleri, içerisinde iki EYP ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınağı, düzenekleri ve malzemeleri imha ederek kullanılmaz hale getirdi.Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel