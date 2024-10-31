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Tunceli'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Konferansı Düzenlendi

Tunceli'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Konferansı Düzenlendi
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Tunceli'de gerçekleştirilen konferansta valilik, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Vali Tekbıyıkoğlu, madde bağımlılığının toplumun her kesimini etkilediğine dikkat çekti.

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi'ndeki İl Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edildiğini söyledi.

Bu kapsamda emniyet ve jandarmanın başarılı işlere imza attığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Hangi millet kendi evladına daha fazla sahip çıkarsa o millet gelecekte bu konuda daha fazla söz sahibi olacak. Bu tehlike de giderek dünyanın gündemine ve başına bela. Fakat bir düşmanla savaşmadan önce o düşmanın ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani herkes bu konuda bir şeyler bildiğini zannediyor ama herkes bu konuda işin açıkçası çok az şey biliyor."

Tekbıyıkoğlu, uyuşturucu maddeden kurtulmanın çok zor olduğuna dikkati çekti.

Madde bağımlılığıyla ilgili alınacak tedbirleri iyi bilmek gerektiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Sakın 'bizim başımıza gelmez' demeyin. Herkesin başına gelebilir. Bu uyuşturucu madde denen illet ne sağcı, ne solcu, ne İslamcı ne de Türk milliyetçisi tanır, hiçbir tanesini tanımaz ve toplumun bütün katmanlarına etki eder. O münasebetle düşmanı tanımak çok ama çok kıymetli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından emniyet personelleri sunum gerçekleştirerek, narkotik köpeğiyle gösteri yaptı.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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