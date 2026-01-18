Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 27 köy yolu kapalı

ARIZALAR GİDERİLDİ, YENİDEN ELEKTRİK VERİLDİ

Tunceli'de günlerdir süren yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 bin aboneye elektrik verilemezken, enerji şirketi ekiplerinin çalışmasıyla bu sayı 140'a düştü. Enerji firmasına bağlı 130 personelin yanı sıra çevre illerden gelen 30 kişilik destek ekip, arızaların giderilmesi için çalışma yaptı. İş makinelerinin ulaşamadığı bölgelerde ekiplerin arazide yürüyerek, sırtlarında beton direk ve demir taşıyarak çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla kalan abonelerin de yeniden enerjiye kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,