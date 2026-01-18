Haberler

Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 27 köy yolu kapalı

Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 27 köy yolu kapalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 18 bin abone elektriksiz kalırken, ekiplerin çalışmaları sonucu bu sayı 140'a düştü. Onarım çalışmaları sonunda kalan abonelerin de enerjiye kavuşması hedefleniyor.

ARIZALAR GİDERİLDİ, YENİDEN ELEKTRİK VERİLDİ

Tunceli'de günlerdir süren yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 bin aboneye elektrik verilemezken, enerji şirketi ekiplerinin çalışmasıyla bu sayı 140'a düştü. Enerji firmasına bağlı 130 personelin yanı sıra çevre illerden gelen 30 kişilik destek ekip, arızaların giderilmesi için çalışma yaptı. İş makinelerinin ulaşamadığı bölgelerde ekiplerin arazide yürüyerek, sırtlarında beton direk ve demir taşıyarak çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla kalan abonelerin de yeniden enerjiye kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırı: Aracına GPS yerleştirilmiş, 37 mermiyle vurulmuş

Kağıthane'deki kalaşnikoflu infazda kan donduran detaylar ortaya çıktı
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur