Tunceli'de ekipler gece gündüz dağlarda kaçak avcı peşinde; 1 haftada 1 milyon lira ceza

TUNCELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, gece ve gündüz, kaçak avcılıkla mücadele ediyor. Son 1 haftada, nesli tükenme tehlikesinde olan 3 yaban keçisini avlayıp öldüren avcılara 1 milyon 10 bin TL ceza kesildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ekiplerin 7 gün 24 saat, sarp dağlarda avcıların peşinde olduğunu belirterek, "Yaban keçileri halkımız tarafından kutsal kabul ediliyor ve çok seviliyor, bizler için de öyle. Ekiplerimiz yaban hayvanlarını korumak için avcılara göz açtırmıyor. Bu güzel canlıları görünce tetiğe değil deklanşöre basın" dedi.

Tunceli'de, 1971'de mili park ilan edilen 42 bin 674 hektarlık alana sahip Munzur Vadisi Milli Parkı ile 2023 yılında 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Pülümür Vadisi, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi ile korunan vaşak, yaban keçisi, bozayı, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatını gelecek nesillere aktarabilmek için kaçak avcılıkla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sabah erken saatlerde araziye çıkan, aralarında kadın çalışanların da olduğu ekipler, meşe ağaçlarının arasından geçen derelerden arazi araçlarıyla geçip sarp dağlara ulaşıyor. Hakim tepelerde, kaçak avcılıkla mücadelede en önemli faaliyetlerin başında gelen izleme taktiğiyle dron ve dürbünle avcıları denetliyor. Yaban hayatını korumak için önemle mücadele eden ekipler, kaçak avcıların akşam saatlerinde avlanmaları ihtimaline karşı karanlıkta da saha denetimlerini gerçekleştiriyor, el fenerleri ve projektörlerle de gece saatlerinde sarp arazide saha çalışmalarını yürütüyor. Yaban hayatı geliştirme sahaları başta olmak üzere belirlenen alanlara da belirli zaman dilimlerinde ekipler tarafından fotokapanlar kuruluyor. Ayrıca ekipler, yaban keçilerinin yoğun bulunduğu bölgede mevsim şartlarından dolayı şüphelendikleri ayak izlerini takip ederek de avcıların izini sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine, Valilik koordinesinde Jandarma ve polis ekipleri de destek veriyor.

Yaban keçileri, çiftleşmek için zirvelerden Pülümür ve Munzur Vadisi'nin alt kısımlarına inmeye başladı. Bu durumdan dolayı da ekiplerin çalışmaları, yaban keçilerinin yaşadığı bölgelerde yoğunlaşmaya başladı. Ekipler, saha çalışmalarında son 1 hafta içinde farklı zamanlarda, koruma altında bulunan 3 yaban keçisini avlayarak öldüren avcıları tespit edip, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan toplamda 1 milyon 10 bin TL ceza kesti. Milli park yetkilileri, yaban keçilerinin çiftleşme döneminde rahatsız edilmemeleri konusunda da bölge halkına uyarılarda bulundu.

DENETİMDE YABAN KEÇİLERİ VE SU SAMURUYLA KARŞILAŞTI

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ekiplerin saha çalışmalarını yerinde takip ederken, yaban keçileri ve su samuruyla karşılaştı. Hatıra fotoğrafı çekilirken, yaban hayvanlarını koruyacaklarını ve avcılara göz açtırmayacaklarını söyleyen Vali Tekbıyıkoğlu, "Munzur Vadisi Milli Parkı'nın neredeyse başlangıç noktasında bulunan Ana Fatma mevkisindeyiz. Buradan itibaren yaban keçilerinin sıklıkla yaşadığı bir yer. Biz hem Tunceli'nin halkı, hem de yöneticileri olarak bu keçileri çok seviyoruz. Başka şehirlerde bu keçileri görmek için bir safari düzenlenir, elde dürbünlerle kilometrelerce mesafe gidilebilir ama biz kara yolumuzun kenarında, neredeyse başını okşayacak kadar bu keçilere yakınız. Biz bu keçileri Tunceli'nin bir sembolü olarak görüyoruz. Yöneticiler aynı zamanda çalıştığı bölgenin insanlarının örfüne, inancına, anlayışına ve kültürüne çok dikkat etmek zorunda. Buranın inancına göre burada yaşayan dağ keçileri Munzur Baba ile Düzgün Baba'nın sürüsü olarak geçiyor ve kutsal kabul ediliyor. Buranın insanı bu canlılara ciddi anlamda saygı ve sevgi gösteriyor. Biz de devlet yetkilileri olarak, merkezi idarenin yereldeki temsilcileri olarak, bu güzelliği burada muhafaza etmek için yoğun çaba içerisindeyiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, jandarmamız, güvenlik noktalarındaki emniyet teşkilatımız son derecede sıkı denetimler yapıyor. Bizim için çok önemli olduğu için yaban keçisi avı ilimizde yasak" diye konuştu.

'TUNCELİ, TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ ŞEHRİ DİYEBİLİRİZ'

Vali Tekbıyıkoğlu, yaban hayvanlarını görünce tetiğe değil deklanşöre basılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Son 1 hafta içinde yaptığımız denetimlerde yaban keçisini avlayarak öldüren 3 kişiye 1 milyonun üzerinde ceza kestik. Hiç kimseyi cezalandırmak istemiyoruz fakat bu keçilerin ve yaban hayatının zenginliğinin yaşamasını istiyoruz. 7 gün 24 saat boyunca Milli Park görevlilerimiz, zorlu ve sarp arazide tüm zorluklara rağmen bu avcılara göz açtırmıyor. Jandarma ve emniyet ekiplerimiz de destek veriyor. İlimizin geçmişte bazı güvenlik sıkıntıları vardı. Şu anda Tunceli, Türkiye'nin en güvenli şehri diyebiliriz. Burayı gezmeye ve görmeye gelen herkese kapımız açık fakat hayvan katillerine ilimizde göz açtırmayız. Doğası güzel, gezilecek çok yer var. Doğaseverleri, fotoğrafçıları bekliyoruz ilimize. Gelenler tetiğe değil deklanşöre bassınlar."