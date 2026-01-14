Haberler

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Tunceli'de meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, 15 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
