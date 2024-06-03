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Tunceli'de düzenlenen anma programında 12 şehit için saygı duruşu yapıldı

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen 3 terör saldırısında şehit edilen 12 kişi için anma programı düzenlendi. Programda şehitlerin hayatıyla ilgili bilgi verildi, şehit yakınlarıyla sohbet edildi ve talepler dinlendi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda şehitliğe karanfiller bırakıldı. Törene birçok yetkili, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen 3 terör saldırısında şehit edilen 12 kişi için anma programı düzenlendi.

Sağman köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda 1993, 1994 ve 1998 yıllarında terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Mahmut Söylemez, Fırat Tuğlu, Muhammet Kuzu, Necati ve Mehmet Turan Yıldırım, Rıza Tanyeri, Muammer Özdal, Özdal Kartal, Saadet Tanyeri, Yaşar Duran, Adnan Kartal ve Muammer Aslan'ın hayatıyla ilgili bilgi verildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, programda şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda şehitliğe karanfiller bırakıldı.

Anma törenine Vali Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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