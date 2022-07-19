Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı

Tunceli Valiliği, 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla gereken tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla gereken tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek olan festivalin huzur ve güven ortamında gerçeklemesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grup İsyan Ateşi ve Grup Yorum isimli müzik gruplarının il sınırları içerisinde toplu veya bireysel olarak düzenleyeceği konser, müzik dinletisi adı altında gerçekleştireceği her türlü etkinliğe 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi kapsamında müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca festival programı dahilinde ilimiz Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'ndan Kışla Meydanı istikametine doğru yapılmak istenilen yürüyüş, bu güzergah 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığından uygun görülmemiştir."

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde 4 gün boyunca sürecek festival programlarının geri kalan kısımlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği ve halkın huzur ve güvenliği için festival süresince gereken tüm tedbirlerin Valilikçe alındığı aktarıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli Valiliği İsyan Ateşi Grup Yorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title