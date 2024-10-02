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Tunceli'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı

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Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 100 yaşını aşmış yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde yaşlılara çiçek verildi ve ihtiyaçları soruldu.

Tunceli'de yaşlılar günü ziyaretleri

TUNCELİ - Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve personeli, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle il merkezinde 100 yaşını aşmış çınarları evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşların istekleri sorulurken çiçek takdim edildi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, kurum personeli ile birlikte Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle il merkezinde ikamet eden ve 100 yaşını aşmış vatandaşlar ve ailelerini ziyaret etti. Ziyarette yaşlılara çiçek verip hatırlarını soran Özdemir'e vatandaşlar ve aileleri de teşekkür etti.

Yaşlıların bir toplumun hafızası olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, "Arz odaklı hizmet anlayışımız gereği, yaşlılarımızın refahını ve mutluluğunu en öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak, onların hayatlarına dokunmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim için büyük bir sorumluluktur. Yaşlı ziyaretlerimizi bu bilinçle düzenli olarak gerçekleştiriyor, onlara sosyal hizmetlerimizi sunarken aynı zamanda sosyal hayatın bir parçası olmaları için çalışıyoruz. Hane ziyaretlerimiz, onların sağlık, bakım ve sosyal ihtiyaçlarını yerinde gözlemlemek ve çözüm üretmek amacıyla yapılmaktadır. Amacımız, yaşlı bireylerimizi yalnız bırakmamak ve toplumla iç içe bir yaşam sürmelerini sağlamaktır" dedi.

Yaşlı bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedeflediklerine vurgu yapan Özdemir, "Onların yalnızca maddi ihtiyaçlarını değil, manevi ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamaya özen gösteriyoruz. Düzenli olarak yaptığımız hane ziyaretleriyle, yaşlılarımızın evlerine giderek, onlarla birebir ilgileniyor, ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Onların yalnız hissetmemesi, toplumun bir parçası olduklarını bilmesi bizler için çok önemli. Bu ziyaretler, aynı zamanda onların karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik bir köprü işlevi görüyor. Yaşlılarımızı sevgi ve şefkatle kucaklamaya devam edeceğiz. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, yaşlılarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Onların yalnızca bakım hizmetlerine değil, sosyal hayata aktif katılımlarına da öncelik veriyor; yaşlı bireylerimizin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çınarlarımızın değeri ve onlara duyduğumuz saygı, sosyal hizmet anlayışımızın temel taşlarından biridir" diye konuştu.

Tunceli'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel

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