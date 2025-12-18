Haberler

Tunceli'de dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İ.G. ile kocası S.G., sahte gönül ilişkileriyle mağdurlarını kandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İ.G. tutuklandı, S.G. ise adli kontrol altında tutuluyor.

Tunceli'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasında, sahte gönül ilişkisi kurmak suretiyle mağdurların güvenini kazanarak dolandırıcılık yapan İ.G. ile kocası S.G'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerin soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar neticesinde İ.G'nin kendisini kamu personeli ve farklı isimlerle tanıttığı, evli ve çocuklu olduğunu gizleyip çeşitli senaryolarla mağdurları kandırdığı belirlendi. Aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdan para alan İ.G'nin, bu paraları kocası S.G'nin hesabına aktardığı, S.G'nin ise hesabına gelen paraları kripto para piyasası üzerinden aklayarak kendisine ait farklı hesaplara yönlendirdiği ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda MASAK tarafından şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon lira işlem hacmi oluştuğu tespit edildi."

Zanlı İ.G. ve S.G'nin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirilen açıklamada, "Şüphelilere ait 2 evde yapılan aramada 8 cep telefonu, laptop, tablet ve 4 SIM kart ele geçirildi. Dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.G. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza

Trump, marihuananın bir alanda kullanımına izin verdi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
title