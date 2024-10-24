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Tunceli'de Devrilen TIR'da 50 Küçükbaş Hayvan Öldü

Tunceli'de Devrilen TIR'da 50 Küçükbaş Hayvan Öldü
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Tunceli'de kontrolden çıkarak devrilen TIR'da 50 küçükbaş hayvan yaşamını yitirirken, sürücü hafif yaralandı. Ekipler, 200 küçükbaş hayvanı kaza yerinde kurtardı.

TUNCELİ'de kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gümüşhane'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine seyir halinde olan, göçerlere ait küçükbaşların taşındığı sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 AFC 110 plakalı TIR, Atatürk Viyadüğü çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, dorsedeki 50 küçükbaş öldü, 200'ü de ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücüye de sağlık ekipleri kaza yerinde müdahalede bulundu. Kazada kurtulan hayvanlar alanda korumaya alınırken, devrilen TIR ise İl Özel İdaresi'ne ait vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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