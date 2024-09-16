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Tunceli'de Depreme Dayanıksız 37 Okul Yıkılacak, 39 Okul Güçlendirilecek

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Tunceli'de deprem riski nedeniyle depreme dayanıksız 37 okul yıkılacak, 39 okulda güçlendirme çalışmaları başladı. Vali, çocukların güvenliğini öncelik olarak vurguladı.

UZMANLARIN deprem uyarısında bulunduğu Tunceli'de depreme dayanıksız 37 okul için yıkım kararı alınırken, 39 okulda da güçlendirilme çalışması başladı.

Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan, bilim insanlarının da sürekli '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, uyarılar dikkate alınarak depreme hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında kent genelinde bulunan depreme dayanıksız 37 okul için yıkım kararı alındı, 39 okulda da güçlendirilme çalışması başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, güçlendirilme çalışmalarının sürdüğü Atatürk Anadolu Lisesi'ni İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve firma yetkilileriyle gezerek incelemelerde bulundu.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR'

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmalarının başlandığını belirterek, "İlimizde hakikaten depreme hazırlık konusunda çok ummalı bir çalışmayı yürütüyoruz. Bu ulaşım hatlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasından, ilimizi bağlayan Muta Köprüsü'nün yenilenmesinden, değişim ve dönüşümün kentsel dönüşümün yapılmasından, TOKİ binalarını, yapı stoklarının genişletilmesine ve müdahale için 2 bin 170 kişilik jandarma ve emniyetimizden oluşan profesyonel bir ekibin oluşturulmasına kadar. Bu deprem çalışmalarında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de kamu binalarının performansının ölçülmesi ve bunların yenilenmesi. Tabii burada da kamu binaları deyince öncelikli olarak bizim çocuklarımız çok emniyeti ve çocuklarımızın okuduğu okulların durumu çok önemli. Biz bütün okullarımızın performans analizini yaptırdık ve 37 okulumuzun yıkım işini gerçekleştireceğiz, 39 tanesini de güçlendiriyoruz. Bugün buradaki tamamlayacağımız hepimizin gördüğü, denetimini yaptığımız ve memnuniyet uyandıran bu çalışmayla beraber de 39 okulumuzu tekrar geri güçlendirmiş ve çocuklarımızı sağlıklı, güvenli bir okul ortamına kavuşturmuş olacağız. Çalışmalarımızı mümkün olduğu kadar en hızlı süratle yapmaya çalışıyoruz. Ödenek gelir gelmez ihale sürecini hızlı bir şekilde tamamladık. Kasım ayının sonunda da inşallah bu Atatürk Anadolu Lisesi çocuklarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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