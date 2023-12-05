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Tunceli'de depo yangını kontrol altına alındı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Paşacık köyünde ikamet eden Yeşil Süzgün'e ait malzeme deposunda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle odun, kömür ve saman gibi malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Çemişgezek Tunceli İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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