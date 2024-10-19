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Tunceli'de Dağlar Karla Kaplandı

Tunceli'de Dağlar Karla Kaplandı
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Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken, doğa tutkunları karlı rotalarda gezinti yaptı.

Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.

Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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